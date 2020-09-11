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11.09.2020  17:59   

Ігор Терехов відкрив реконструйований стадіон (ФОТО)

Відкриття відбулося сьогодні, 11 вересня 2020 року, у Харківській гімназії №144.


//city.kharkov.ua
Тепер на оновленій спортивній споруді учні зможуть займатися футболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, воркаутом, настільним тенісом тощо.
 
У церемонії відкриття взяв участь перший віце-мер Харкова Ігор Терехов.
 
«Тут побудований досить великий стадіон, який, я впевнений, буде затребуваний. Напередодні Дня фізкультури і спорту важливо звернути увагу всіх городян, що спортом необхідно займатися, що це здоровий спосіб життя, що це відволікає дітей від вулиці. І наше завдання - робити все можливе, щоб у Харкові з'являлися ось такі стадіони, які працюють на весь мікрорайон, на всіх його жителів», - зазначив Ігор Терехов.
 
З нагоди свята перший віце-мер вручив кращим спортсменам гімназії ігрові м'ячі.
 
Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, у цьому навчальному закладі навчається 1200 дітей, у яких з'явилася можливість займатися фізкультурою у сучасних і комфортних умовах.
 
«Стадіон унікальний тим, що він увесь лежить як на долоні. Тут дуже гарна дренажна система, яка дозволить успішно справлятися з опадами. Але найголовніше, що тут можна займатися усіма основними видами спорту, які передбачені навчальною програмою з фізкультури», - зазначила директор департаменту.
 
На сьогоднішній день у Харкові реконструйовано 110 шкільних стадіонів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  реконструирован стадион, школа, харьков, 144 гимназия
 
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