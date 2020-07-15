15.07.2020 09:31

Бібліотека Короленка відновила обслуговування читачів

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка сьогодні, 15 липня, відновлює обслуговування відвідувачів за літнім графіком.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в установі, при відвідуванні бібліотеки необхідно пройти температурний скринінг і мати захисну маску. Крім того, читачі зобов'язані дотримуватися дистанції в 1,5 м. Також усі відвідувачі закладу будуть забезпечені дезінфекційними засобами.

Зали бібліотеки ім. Короленка з понеділка по середу працюють з 11:00 до 19:00, з четверга по суботу - з 9:00 до 17:00, неділя - вихідний.



В установі зазначають, що з метою запобігання накопиченню відвідувачів читачі можуть скористатися інформаційно-бібліотечними послугами у віддаленому режимі.