Грантовые организации займутся проверкой и оценкой харьковских детских садиков и школ

Стартовал ознакомительный курс для национальных экспертов ECERS, которые исследуют качество дошкольного образования.
1 июля 2020 стартовал ознакомительный курс для национальных экспертов ECERS, которые проведут исследования качества дошкольного образования. К циклу вебинаров присоединился 21 специалист. Онлайн-курс организует Команда поддержки реформ МОН в партнерстве с Украинским институтом развития образования, Всеукраинским фондом "Шаг за шагом" и при поддержке ЮНИСЕФ в Украине.
"Обычно о качестве дошкольного образования говорят на основе сухих данных, например образования педагогов или стажа их работы, перечень учебных программ, соответствия нормам. В этом перечне отсутствуют индикаторы, касающиеся благосостояния ребенка. Команда поддержки реформ запускает исследование с помощью методики ECERS - шкалы оценивания качества дошкольного образования. Мы начали подготовку экспертов, которые смогут провести исследования, сосредоточено на развитии ребенка, которая является центральной во всей структуре оценивания ", - отметила експертка с дошкольного Команды поддержки реформ МОН Соломия Бойкович.
Заявки на курс подали 31 специалист, из которых отобрали 21 потенциального эксперта. Среди них - педагоги, ученые, руководители учреждений дошкольного образования и представители частный образовательных учреждений.
Обучение продлится июля, а пилотное исследование начнется уже осенью. Промежуточные результаты оценки качества дошкольного образования запланировано обнародовать в начале 2021 года.
Во время курса эксперты:
Справка
ECERS - это система критериев оценки качества работы учреждений дошкольного образования и системы дошкольного образования в целом, представлена четкими количественно измерительными величинами. ECERS предоставляет инструмент всестороннего оценивания детского сада, в основу которого заложено наблюдение за тем, как организованы: пространство, время, взаимодействие детей и воспитателей.
Оценивания детского сада проводят эксперты ECERS, которые наблюдают за группой и взаимодействием детей, средой и безопасностью пространства, наличием или отсутствием игр, игрушек и оборудования для всестороннего развития ребенка.
Оценивания продолжается 3:00 в течение обычного дня в детском саду. Оно рассчитано на группы детей от 3 до 5 лет.
Подробнее о ECERS -по ссылке
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