Заниматься вступительной кампанией будет новый министр, проваленный Верховной Радой

25 июня Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины вместо Любомиры Мандзий.
Такое решение было принято на заседании правительства. В Раде кандидатура Сергея Шкарлета не нашла поддержки, поэтому правительство прибегло к хитрости.
На внеочередном заседании Кабинета Министров 25 июня Сергея Шкарлета назначили заместителем министра образования Украины и одновременно на него возложили функции исполняющего обязанности министра образования. Вопрос о кандидатуре Шкарлета рассматривали в кадровом блоке. За его назначение, как и за другие кадровые решения, правительство проголосовало единогласно и без обсуждений.
"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины. И возложение исполнения обязанностей - на Шкарлета Сергея Николаевича. Я очень благодарен Любомире Степановне (Мандзий - ред.) за тот груз, который она несла с честью и достоинством", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Следовательно, соответствующее решение было поддержано членами правительства.
Справка: Сергею Шкарлету 47 лет. Он доктор экономических наук, профессор. Ректор Черниговского национального технологического университета с мая 2010 года. Противники назначения Шкарлета отмечают, что он был депутатом Черниговского облсовета от Партии регионов, а в 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины". В то же время в Черниговский областной совет 7-го созыва ректор баллотировался от Блока Петра Порошенко.
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