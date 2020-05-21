Для харьковских школьников утверждены новые даты проведения ВНО

В Харьковской области основная сессия внешнего независимого оценивания состоится 25 июня - 17 июля, результаты объявят по 29 июля
Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Соответствующие изменения в календарный план подготовки и проведения ВНО обнародованы на сайте МОН.
Согласно графику, тестирование пройдут в следующие даты:
Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО будут определяться:
Соответственно, результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:
Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировано на 23 июля - 11 августа .
Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.
Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками.
Напомним, в этом году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, к которым по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (. Севастополь), расширился до 91 университета. Из них 77 ЗВО подчинены МОН, а 14 - МЗ, МВД и Минкульта.
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