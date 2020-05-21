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21.05.2020  11:20   

Для харьковских школьников утверждены новые даты проведения ВНО

В Харьковской области основная сессия внешнего независимого оценивания состоится 25 июня - 17 июля, результаты объявят по 29 июля


://testportal.gov.ua/

Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Соответствующие изменения в календарный план подготовки и проведения ВНО обнародованы на сайте МОН.

Согласно графику, тестирование пройдут в следующие даты:

  • математика - 25 июня,
  • Украинский язык и литература - 30 июня,
  • физика - 2 июля,
  • испанский, немецкий, французский языки - 6 июля,
  • английский язык - 7 июля,
  • история Украины - 9 июля,
  • биология - 13 июля,
  • география - 15 июля,
  • химия - 17 июля.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО будут определяться:

  • по математике, физике - до 16 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,
  • по географии, химии - до 28 июля.

Соответственно, результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:

  • по математике, физике - до 17 июля,
  • по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,
  • по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировано на 23 июля - 11 августа . 

Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.

Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками.

Напомним, в этом году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, к которым по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (. Севастополь), расширился  до 91 университета. Из них 77 ЗВО подчинены МОН, а 14 - МЗ, МВД и Минкульта.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  абитуриент, поступление, харьков, вно, зно, тестирование
 
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