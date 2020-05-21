21.05.2020 11:20

Для харьковских школьников утверждены новые даты проведения ВНО

В Харьковской области основная сессия внешнего независимого оценивания состоится 25 июня - 17 июля, результаты объявят по 29 июля



://testportal.gov.ua/

Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Соответствующие изменения в календарный план подготовки и проведения ВНО обнародованы на сайте МОН.

Согласно графику, тестирование пройдут в следующие даты:

математика - 25 июня,

Украинский язык и литература - 30 июня,

физика - 2 июля,

испанский, немецкий, французский языки - 6 июля,

английский язык - 7 июля,

история Украины - 9 июля,

биология - 13 июля,

география - 15 июля,

химия - 17 июля.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО будут определяться:

по математике, физике - до 16 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 24 июля,

по географии, химии - до 28 июля.

Соответственно, результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников:

по математике, физике - до 17 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - до 25 июля,

по географии, химии - до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировано на 23 июля - 11 августа .

Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.

Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками.

Напомним, в этом году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, к которым по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (. Севастополь), расширился до 91 университета. Из них 77 ЗВО подчинены МОН, а 14 - МЗ, МВД и Минкульта.