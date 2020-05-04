Харківська школярка стала призером Європейської математичної олімпіади

IX Європейська математична олімпіада для дівчаток (EGMO) відбулася з 15 по 21 квітня.
В олімпіаді взяли участь 204 школярки з 53 країн. У зв'язку з пандемією коронавірусу оргкомітет ухвалив рішення провести олімпіаду в режимі онлайн.
Україну на змаганнях представляли чотири дівчини - учениця 9 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 Юлія Татарінова і три киянки. У підсумку, харків'янка виборола срібну медаль. Загалом у скарбничці українських учасниць - три «срібла» і похвальна грамота.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
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