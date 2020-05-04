04.05.2020 13:13

Харківська школярка стала призером Європейської математичної олімпіади

IX Європейська математична олімпіада для дівчаток (EGMO) відбулася з 15 по 21 квітня.



://city.kharkov.ua

В олімпіаді взяли участь 204 школярки з 53 країн. У зв'язку з пандемією коронавірусу оргкомітет ухвалив рішення провести олімпіаду в режимі онлайн.



Україну на змаганнях представляли чотири дівчини - учениця 9 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 Юлія Татарінова і три киянки. У підсумку, харків'янка виборола срібну медаль. Загалом у скарбничці українських учасниць - три «срібла» і похвальна грамота.