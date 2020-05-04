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04.05.2020  13:13   

Харківська школярка стала призером Європейської математичної олімпіади

IX Європейська математична олімпіада для дівчаток (EGMO) відбулася з 15 по 21 квітня.


://city.kharkov.ua

В олімпіаді взяли участь 204 школярки з 53 країн. У зв'язку з пандемією коронавірусу оргкомітет ухвалив рішення провести олімпіаду в режимі онлайн.

Україну на змаганнях представляли чотири дівчини - учениця 9 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27 Юлія Татарінова і три киянки. У підсумку, харків'янка виборола срібну медаль. Загалом у скарбничці українських учасниць - три «срібла» і похвальна грамота.

Источник:   ХГС
 Тэги:  олтиптада, школьник, харьков, лицей, математика
 
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