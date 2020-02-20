20.02.2020 15:29

У Харкові оголосили конкурси проєктів з енергоефективності

Конкурси проєктів з енергоефективності для школярів і учнів закладів професійно-технічної освіти стартували в Енерго-інноваційному хабі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.



//city.kharkov.ua

За словами організаторів, мета конкурсу - розширення знань учнів у сфері енергозбереження, енергоефективності та екології, а також підвищення культури енергоспоживання, дбайливого ставлення до енергетичних ресурсів та ін.

Заявки на участь у конкурсах «Енергія і ми» (для школярів) та «Енергоефективний план навчального закладу» (для учнів закладів професійно-технічної освіти) можна подати до 25 лютого.

З 1 березня по 1 травня для учасників проєкту на базі університету відбудуться семінари та майстер-класи. Зокрема, в рамках конкурсу вихованці профтехучилищ пройдуть навчання з енергоаудиту та енергоменеджменту, а також підготують і презентують проєкти на тему «Енергоефективний план навчальних закладів». Школярі захищатимуть роботи на тему «Енергія і ми».

Підбиття підсумків конкурсу відбудеться 4 червня на базі Енерго-інноваційного хабу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17).

Ознайомитися з докладною інформацією про конкурс, а також подати заявку школярі можуть тут. Учні закладів професійно-технічної освіти можуть відправити заявку на електронну адресу: [email protected]

Довідка. Конкурс з енергозбереження та енергоефективності проводиться в рамках реалізації проекту «Реформи в сфері енергоефективності України/Компонент професійної кваліфікації». Організатор конкурса - Енерго-інноваційний хаб Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та громадської організації «Школа енергоефективності».