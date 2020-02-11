11.02.2020 14:24

Харьковщина станет пилотной площадкой для обучения особенных детей

Минсоцполитики совместно с Министерством образования и науки проведут апробацию проекта Государственного стандарта сопровождения во время инклюзивного обучения с 17 февраля до 17 июня 2020 года.



// facebook

К апробации социальной услуги будут привлечены 19 заведений, учреждений и организаций, в том числе учреждений социальной защиты населения, образования, общественных организаций кроме Харьковской еще в Винницкой и Днепропетровской областях.

Услуга по предоставлению ассистента ребенку с инвалидностью на период обучения базируется на принципах адресности и индивидуального подхода.

Процедура получения услуги достаточно проста. Основанием для получения социальной услуги сопровождения при инклюзивного обучения за счет бюджетных средств является решение структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Родителям или законным представителям ребенка надо получить заключение инклюзивного ресурсного центра и написать заявление на руководителя выбранного заведения образования, самостоятельно обращается с ходатайством в местный орган власти.

Социальная услуга сопровождения во время инклюзивного обучения предоставляется ассистентом ребенка после оценки его индивидуальных потребностей, составление индивидуального плана и заключения договора между руководителем поставщика услуг и одним из родителей ребенка.

Ассистент помогает ребенку в самообслуживании, поддерживает в общении и коммуникациях (в т.ч. с помощью языка жестов), организует питание, передвижение, обеспечивает безопасность и наблюдение за состоянием здоровья (в т.ч. прием лекарств), способствует проведению досуга и организует дневной отдых.

Ассистент ребенка должен действовать с уважением к достоинству ребенка, обеспечить недопущение дискриминационных и негуманных действий во время инклюзивного обучения.

Областные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи должны провести подготовку ассистентов ребенка сроком 60 академических часов.

После апробации проекте государственного стандарта сопровождения во время инклюзивного обучения будет доработан с учетом реальной практики для внедрения его на всей территории Украины.

Развитие социальных услуг в общинах, в частности, для детей с инвалидностью, способствовать обеспечению наилучших интересов ребенка, его социализации в обществе, предупреждению институционализации детей с особыми потребностями.