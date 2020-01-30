В Харькове состоится Ярмарка вакансий для будущих врачей

30.01.2020 09:45

Мероприятие пройдет 5 февраля в Харьковском национальном медицинском университете (фойе корпуса Б) в 10:00. Вход - свободный.

Ярмарка вакансий для медиков состоится в Харькове во второй раз. В этом году будут представлены более 20 медицинских учреждений из Харьковского, Барвенковского, Волчанского, Двуречанского, Изюмского, Красноградского, Краснокутского, Сахновщинского, Шевченковского и других районов и областей, частные медицинские центры и больницы города.

На мероприятии студенты, интерны и выпускники медицинских вузов города смогут пообщаться с главными врачами медцентров, узнать, какие условия созданы для молодых специалистов в сельской местности и определиться с местом будущей работы или интернатуры.

Программа ярмарки:

10:00 – 10:15 - торжественное открытие;

10:15 – 10:30 - презентации участников (представители ЦПМСП Харьковской области);

10:30 – 15:00 - стендовые презентации работодателей;

11:30 – 12:30 - круглый стол «Современный семейный врач – вызовы профессии и новые возможности (зал 202 научной библиотеки);

12:45 – 13:45 - круглый стол «Трансформация медицинского обучения современного семейного врача (зал 212 научной библиотеки);

14:00 – 15:00 - круглый стол «Диалог врача и пациента: юридические основы (зал 214 научной библиотеки);

15:00 – 15:30 - подведение итогов.

Справка. Ярмарка вакансий - часть проекта «Эффективная первичная медицина в громаде», реализуемого в рамках программы ЕС «Поддержка гражданского общества, местных властей и прав человека» и финансируемая Европейским Союзом.

Проект реализуется Харьковским областным советом в партнерстве с Ассоциацией органов местного самоуправления Харьковской области, общественной организацией «Агентство изменений «Перспектива» и общественной союзом «Украинско-немецкая медицинская ассоциация».

Мероприятие направлено на установление более тесных контактов представителей громад из всей Украины со студентами и выпускниками медицинских вузов. Первая ярмарка состоялась в декабре 2018 года в Харьковском национальном медицинском университете. В мероприятии приняли участие 800 студентов и 25 медицинских учреждений Харьковской области.