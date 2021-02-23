23.02.2021 13:21

500 и 100 гривен - в топе подделок. НБУ

Уровень фальшивок в Украине растет, однако чаще подделывают все же не гривны, а иностранные валюты, в частности доллар, сообщили в Нацбанке. Как различить настоящие банкноты от поддельных и что делать с такими купюрами?

Чаще всего стали подделывать банкноты в 500 гривен, причем образца 2006 года. Среди изъятых банкнот - 65% пятисоток оказались фальшивками, сообщили в Нацбанке Украины. А вот второе место по подделками заняли сотни 2005 года выпуска. В регуляторе отметили, что некоторые подделки было невозможно распознать без специального оборудования.



Обычно качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, там нет водяных знаков, оптико-переменных красок, защитных лент и рельефных изображений. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь.



Вообще в течение года количество подделок в Украине возросло. В 2019, на один миллион банкнот приходилось 2,9 фальшивок, а вот в 2018 году этот показатель был на уровне двух с половиной. Но все равно этот уровень довольно низкий по сравнению с ЕС, где показатель подделок почти в десять раз больше. По данным европейского центробанка, среди миллиона евро проявляют 27 фальшивых купюр. И в Украине евро фальсифицируют нередко, среди всех иностранных валют европейскую платежную единицу подделывали в 23% случаев. Но несомненным лидером остается доллар. В НБУ напомнили, что проверить настоящая банкнота или нет можно либо в любом отделении банка, либо передать купюру в Нацбанк. Эта процедура бесплатная, однако, если денежная единица окажется подделкой, ее обратно не вернут.



Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает в Национальную полицию Украины. Подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований.



А еще проверить на подлинность банкнот можно и самому. Для этого надо изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок. Также, чтобы исключить получение фальшивок, в Нацбанке советуют переходить на безналичный расчет.