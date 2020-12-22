Отчисления за право торговать алкоголем и сигаретами: в Налоговой рассказали о сумме сборов и новой лицензии

За январь-ноябрь 2020 года местные бюджеты Харьковщины получили 68,8 млн грн платы за лицензии.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 10,8 млн грн (+18,6%), сообщили в ГУ ГПС в Харьковской области. Доведенное задание выполнено на 125,9%, в бюджеты дополнительно поступило 14,2 млн гривен.
ВУ налоговой напомнили, что с 1 января 2021 года вступят в силу изменения в законодательстве в части акцизного налога и лицензировании. В частности, вводятся лицензии на розничную торговлю жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.
Плата за лицензию на розничную торговлю жидкостями, используемых в электронных сигаретах, составит 780 гривен на каждое место торговли.
Субьекты хозяйствования, получившие лицензию на розничную торговлю табачными изделиями, имеют право продавать жидкости, используемые в электронных сигаретах, без получения отдельной лицензии на право розничной торговли такими жидкостями.
Для получения лицензий на право оптовой торговли и право производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, необходимо обращаться в Государственную налоговую службу Украины. Для получения лицензий на розничную торговлю этими жидкостями необходимо обращаться в ГУ ГНС в Харьковской области.
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