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01.12.2020  14:50   

У кого на Харьковщине самые большие зарплаты. Специалисты посчитали цифры

В октябре 2020 года средняя заработная плата в Харьковской области составляла 10 391 грн, что на 2,6% меньше, чем в сентябре.


У кого на Харьковщине самые большие зарплаты. Специалисты посчитали цифры
В октябре 2020 года самая высокая заработная плата в Харьковской области была в сфере информации и телекоммуникации — 22 546 грн, что на 1,1% больше, чем в этой же сфере в сентябре 2020 года, сообщили Depo.Харьков в ГУ статистики в Харьковской области.На втором месте — государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 16 426 грн, что также на 1% больше, чем в сентябре. На третьем месте — добывающая промышленность и разработка карьеров (16 142 грн), в этой сфере зарплата за месяц уменьшилась на 37,2%.
 
Наименьшими были зарплаты в сфере временно размещения и организации питания (6 218 грн), оптовой и розничной торговли (7 659 грн) и операциях с недвижимым имуществом (8 039 грн).
Источник:   DEPO
 Тэги:  статистика, харьковщина, средняя зарплата
 
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