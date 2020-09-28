Харьковчане не смогут рассчитываться купюрами до 2003 года выпуска и 25 копейками уже на этой неделе (НБУ, ВИДЕО)

С 1 октября из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года - они перестают быть платежным средством.
Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов, выпущенные до 2003-го. С 1 октября они перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами, сообщает пресс-служба НБУ.
Также регулятор планирует активно выводить из обращения бумажные банкноты на 1 и 2 гривны и одногривневые монеты от 1996 года, заменяя их на образец 2018-го.
"В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике", – отметил зампредседателя Нацбанка Алексей Шабан.
При этом решение изъять 25 копеек обусловлено тем, что нет возможности размена из-за прекращения использования в прошлом году монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.
Что касается банкнот старого образца, выпущенных до 2003 года, они почти не выполняют свою функцию платежного средства. Их часть в обращении составляет около 1,8%. Граждане почти не рассчитываются этими банкнотами, и в банки они не поступают.
Кроме того, НБУ с 1 октября 2020-го планирует активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и золотистые монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года.
В то же время граждане смогут бесплатно обменять монеты 25 копеек и банкноты до 2003 года выпуска в течение следующих трех лет:
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