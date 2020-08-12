12.08.2020 15:25

Владельцы не элитных квартир и авто, а также харьковские таксисты с осени будт платить новые налоги

Заплати и спи спокойно: 5 налоговых новшеств осени, которые коснуться харьковских айтишников, таксистов, владельцев земельных паев, квартир и автомобилей.



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Новые зарегистрированные законопроекты об изменении налогового законодательства Украины могут быть рассмотрены уже осенью. Что именно предлагают депутаты и как после этого изменится жизнь украинцев.

Для айтишников

По данным Ассоциации IT Ukraine, в Украине насчитывается около 130 тысяч программистов. Из них порядка 90% оформлены как ФЛП (ФОП - укр.) третьей группы - платят налоги в виде ЕСВ и 5% от суммы оборотов. То есть между работодателем и наемным работником составляется договор, как между двумя юрлицами - за выполненный объем работ ФОП-программист получает деньги и сам платит из них ЕСВ и налоги.

Но мало платят - очевидно, так подумали депутаты и предприняли очередную попытку вернуть программистов в традиционное поле трудовых отношений. То есть когда их оформляют как наемных работников со всеми вытекающими отсюда последствиями - уплата ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора.

Зарегистрированный законопроект № 3933 вводит шесть критериев IT-предприятия. Если работодатель соответствует им, то можно уменьшить традиционные налоги для наемных сотрудников. Законопроект предлагает установить налоговую нагрузку на зарплаты таковых на уровне 10%, то есть снизить налог на доходы физлиц с 18% до 5% и сократить единый социальный взнос с 22% до 5%. Помимо этого, предлагается освобождение от уплаты 1,5% военного сбора.

Казалось бы, хорошая инициатива, если бы не некоторые подводные камни. Как говорится, дьявол всегда кроется в деталях. И такие детали разглядели в Европейской бизнес-ассоциации.

- Применение пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ возможно при условии, что минимальный размер налога/сбора с заработной платы не меньше, чем налог/сбор по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы. Иными словами, НДФЛ и ЕСВ по ставке 5% должны быть больше 4250 грн и 5195 грн соответственно, - говорят в ЕБА.

То есть снижение налоговых ставок НДФЛ и ЕСВ возможно только при условии, что заработная плата айтишника составляет более 3743 доллара в месяц. Но даже в IТ-индустрии с ее высоким уровнем зарплат пока такой порог значительно выше, чем среднее значение по индустрии в Киеве, поясняют в ассоциации.

В ЕБА отмечают: несмотря на декларированную цель (помочь IT), законопроект не учитывает ключевые для индустрии положения и сохранение контрактной формы взаимодействия, инициирует переход на жесткие, неудобные для айтишников трудовые отношения с КЗоТ, а также незначительную продолжительность действия режима.

Для автомобилистов

Еще один законопроект может осложнить жизнь автолюбителям среднего класса.

Сегодня в Украине налог на роскошь платят лишь владельцы дорогих авто. Он составляет 25 тысяч гривен, платится ежегодно в течение пяти лет после покупки машин, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат. На начало этого года пороговая сумма составляла 1 млн 771 тысячу 125 грн. То есть под действие такого налога попадают авто стоимостью около 65 тысяч долларов.

Депутаты же решили - с концом эпохи бедности можно опустить и планку суммы, от которой платится налог на роскошь. Законопроект №3704 предполагает, что порог налогообложения будет понижен до 200 минимальных зарплат. То есть практически в два раза. На сегодня это меньше 1 млн грн, и под действие такого налога попадут машины стоимостью около 30 тысяч евро. По сути, это машины среднего класса.

Кроме того, депутаты предлагают привязать ставку налога к шести размерам минимальной зарплаты, установленной на 1 января налогового года, за транспортное средство, с года изготовления которого прошло не более пяти лет. За транспорт "возрастом" от шести до восьми лет налог будет составлять три минимальные зарплаты. То есть вместо 5 лет налог на роскошь придется платить 8 лет.

Если прибавить к этому планы по повышению минималки с 2021 года до 6000 грн, то вырастет и порог налога на роскошь до 1,2 млн грн, и сумма самих налогов. Она составит 36 тысяч грн за первые пять лет использования "дорогих" авто и 18 тыс. грн - за годы от шестого до восьмого.

Для таксистов

В Мининфраструктуры делают очередную попытку взять под контроль рынок перевозок - разработали новый законопроект, который должен регламентировать работу служб такси.

В министерстве говорят, на сегодня объем рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд грн в год (в том числе рынок информационных услуг по организации перевозок - около 4 млрд грн). Количество лиц, задействованных в перевозках пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, составляет около 220 тыс. (1,1% от экономически активного населения) - 98% из них являются неофициально занятыми физическими лицами, не зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности.

В переводе с чиновничьего языка это значит - огромный кусок денежного пирога был до сих пор не оприходован налогами.

В министерстве говорят, после вступления закона в силу обеспечено будет поступлений налогов и сборов около 800 млн гривен в год. Не сложно посчитать, что с каждого таксиста - которых 220 тысяч - в год хотят получать как минимум 3600 грн, или 300 грн в месяц. Что это будет: плата за лицензию или какой-то налоговый сбор - пока не понятно. Но то, что такое новшество отразится на стоимости услуг таксистов, тут и к гадалке не ходи.

Правда, пока этот документ еще не подали в Раду для рассмотрения. Но не за горами конец парламентских каникул.

Для владельцев жилья

Также депутаты хотят заставить платить налог владельцев квартир, которые сдают свое имущество в аренду. В Раде уже лежит законопроект №3928 на эту тему.

Его авторы прямым текстом говорят - их цель "стимулирование вывода из тени операций по предоставлению физическими лицами недвижимости в аренду". По мнению депутатов, на сегодняшний день почти 90% арендных операций физических лиц находится в тени, вследствие того что на эти операции возлагается слишком большая налоговая нагрузка.

В связи с этим депутаты предлагают снизить ставку по этому виду налогов с 18% до 9 %. Если прибавить к этому 1,5% военного сбора, то получится, что налоговая нагрузка для арендодателей составит 10,5%.

Эксперты критикуют это предложение, мол, все равно цифра большая.

Для владельцев земли

В свое время много шума наделал законопроект №3131, который предполагал введение налога на землю сельхозназначения. Со временем его доработали, и появился законопроект №3131-д.

Если закон будет принят, то появится такое понятие, как "поставленное налоговое обязательство" (ПНО). Его суть в том, что если у вас есть земля и вы не сдаете ее в аренду официально, то будете платить налог, который составляет несколько процентов от ее нормативной денежной оценки - НДО. (В Украине средняя стоимость гектара земли по НДО составляет около 30 тысяч гривен).

Законопроект предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства таким образом: предлагается коэффициент 3% - в 2021 г., 3,5% - в 2022 г., 4% - в 2023 г. и 4,5% с 2024 года.

То есть, если цена земли останется такой же, налог будет расти с 900 грн с гектара в 2021 году до 1350 грн с гектара через 4 года.

При этом, если вы официально сдаете землю в аренду, то такой налог платить не нужно. Точнее, не нужно платить владельцу лично, за них это сделает арендатор. Таким образом в правительстве хотят вывести из тени рынок аренды земли.

На самом же деле, как говорят финансовые эксперты, такие расклады выгодны в основном крупному аграрному бизнесу, а вот мелкие фермеры будут нести убытки.

В комментарии эксперт института Growford Алексей Кущ пояснял, что такой закон будет заставлять собственников либо обязательно сдавать землю в аренду (чтобы налоги платил арендатор), либо платить самому. А при таких раскладах арендаторы вполне могут начать демпинг, требуя снижать арендную плату, а саму землю заставят работать "на износ", не давая ей времени восстановиться.