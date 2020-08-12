12.08.2020 12:03

Безалаберность чиновников едва не оставила без телевидения и интернета жителей коммунальных домов в Богодухове

Бездеятельность Богодуховского городского совета антимонопольщиками признана как антиконкурентное действие.



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Суть вопроса в том, что кабельные сети и интернет оборудование в коммунильных домах размещались по устаревшим нормам. Жильцы могли остаться без выхода в интернет и телевидения, ввиду проблем с расчетами платы за пользование телекоммуникациями.

«11 августа 2020 административной коллегией территориального отделения признано бездействие Богодуховского городского совета, которое заключается в неприведением «Положения о порядке размещения телекоммуникационных сетей, сетей связи и другого слаботочного оборудования в жилых домах и других объектах коммунальной собственности территориальной громады г. Богодухова Харьковской области » (приложение 1 к решение Богодуховского городского совета от 26.09.2014 № 1970-VI) и « Методики расчета оплаты за размещение телекоммуникационных сетей, сетей связи, другого слаботочного оборудования в жилых домах и других объектах коммунальной собственности территориальной громады г. . Богодухова » (приложение 2 к решению Богодуховского городского совета от 26.09.2014 № 1970-VI) в соответствие с Законом Украины « О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей »,Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта строительства, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.07.2018 № 610, и Методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта строительства, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 25.09.2018 № 247, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.09.2018 за № 1119/32571, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного частью первой статьи 15, пунктом 3 статьи 50 Закона Украины «о защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных действий органа местного самоуправления, которые могут привести к недопущению конкуренции на рынке услуг по доступ к инфраструктуре объекта строительства для размещения телекоммуникационных сетей» - говорится в сообщении антимонопольщиков .

В настоящее время, как сообщил Богодуховский горсовет 06.12.2019 принято решение № 1528 - VII «Об утрате силы решения городского совета от 26.09.2014 № 1970 VI « Об утверждении Положения о порядке размещения телекоммуникационных сетей, сетей связи, другой слаботочного оборудования в жилых домах и других объектах коммунальной собственности территориальной общины города Богодухова ». Таки образом перед самими выборами люди без информации не остануться.