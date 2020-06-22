22.06.2020 12:03

Работники завода «Электротяжмаш» добиваются погашения задолженности по заработным платам

Администрация завода вынуждена была встретиться с представителями трудового коллектива, объявившего забастовку против деятельности руководства.



Фото: Telegram / Харьков Live

Работники завода "Электротяжмаш" в Харькове встретились с администрацией предприятия из-за невыплаты зарплаты. Руководство задолженность признает.

Об этом сообщила директор по персоналу завода Людмила Савюк.

По ее словам, сейчас на заводе работают 3800 человек. Работники не получили 10% средств за апрель и 100% зарплаты за май 2020 года.

"К сожалению, в настоящее время завод задержки с выплатами заработной платы. Причина задержки - это большой дефицит средств. Этот вопрос находится под котролем фонда госимущества, Офиса президента", - подчеркнула представительница администрации, директор по персоналу завода Л. Савюк.