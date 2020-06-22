Работники завода «Электротяжмаш» добиваются погашения задолженности по заработным платам

Администрация завода вынуждена была встретиться с представителями трудового коллектива, объявившего забастовку против деятельности руководства.
Работники завода "Электротяжмаш" в Харькове встретились с администрацией предприятия из-за невыплаты зарплаты. Руководство задолженность признает.
Об этом сообщила директор по персоналу завода Людмила Савюк.
По ее словам, сейчас на заводе работают 3800 человек. Работники не получили 10% средств за апрель и 100% зарплаты за май 2020 года.
"К сожалению, в настоящее время завод задержки с выплатами заработной платы. Причина задержки - это большой дефицит средств. Этот вопрос находится под котролем фонда госимущества, Офиса президента", - подчеркнула представительница администрации, директор по персоналу завода Л. Савюк.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажность:
давление:
ветер: