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17.06.2020  10:50   

Агентство «Moody's» підвищило рейтинги Харкова

Рейтингове агентство «Moody's Public Sector Europe» 16 червня підвищило рейтинг емітентa міста Харкова з Caa1 до рівня B3 і змінило прогноз рейтингів з «позитивного» на «стабільний», а також підвищило базову оцінку кредитоспроможності з рівня Caa1 до рівня B3.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті економіки і комунального майна, ця рейтингова дія слідує за рішенням «Moody's» підвищити рейтинг державних облігацій України з Caa1 до рівня B3 і змінити прогноз з «позитивного» на «стабільний».

Як підкреслили у департаменті, рейтингова дія відображає думку «Moody's» про те, що Харків продовжує досягати позитивних фінансових результатів і консервативної політики щодо боргу у складних економічних умовах і має гарні операційні показники: Харків показує середній показник валового балансу в розмірі 20% за п'ять років. На думку «Moody's», настільки високий операційний баланс захистить бюджет міста від негативних наслідків пандемії коронавірусу і дозволить забезпечити суттєву гнучкість бюджету і скорочення витрат.

Источник:   ХМР
 Тэги:  moody's, рейтинг, харьков
 
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