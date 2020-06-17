Агентство «Moody's» підвищило рейтинги Харкова

Рейтингове агентство «Moody's Public Sector Europe» 16 червня підвищило рейтинг емітентa міста Харкова з Caa1 до рівня B3 і змінило прогноз рейтингів з «позитивного» на «стабільний», а також підвищило базову оцінку кредитоспроможності з рівня Caa1 до рівня B3.
Як повідомили в Департаменті економіки і комунального майна, ця рейтингова дія слідує за рішенням «Moody's» підвищити рейтинг державних облігацій України з Caa1 до рівня B3 і змінити прогноз з «позитивного» на «стабільний».
Як підкреслили у департаменті, рейтингова дія відображає думку «Moody's» про те, що Харків продовжує досягати позитивних фінансових результатів і консервативної політики щодо боргу у складних економічних умовах і має гарні операційні показники: Харків показує середній показник валового балансу в розмірі 20% за п'ять років. На думку «Moody's», настільки високий операційний баланс захистить бюджет міста від негативних наслідків пандемії коронавірусу і дозволить забезпечити суттєву гнучкість бюджету і скорочення витрат.
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