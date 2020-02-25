В кошельках харьковчан появится новая «Леся» (ВИДЕО)

В Украине с 25 февраля в обращение вводят новую двохсотгривневу купюру.
В Национальном банке Украины сообщили, что этими банкнотами замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые купьюры образца 2007 года.
На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка.
Обновленная банкнота выполнена в том же стиле, что и купюры номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.
Защиту новой 200-гривневой банкноты, по сравнению с банкнотой образца 2007 года, усовершенствовали.
В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет. Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введена в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.
Также улучшили рельефность элементов печати, в том числе, элемента для людей с недостатками зрения.
В НБУ подчеркнули: банкноты, старые и новые, будут находиться в обращении одновременно.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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