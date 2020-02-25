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25.02.2020  09:02   

В кошельках харьковчан появится новая «Леся» (ВИДЕО)

В Украине с 25 февраля в обращение вводят новую двохсотгривневу купюру.


//bank.gov.ua

В Национальном банке Украины сообщили, что этими банкнотами замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые купьюры образца 2007 года.
 
На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка.
 
Обновленная банкнота выполнена в том же стиле, что и купюры номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Защиту новой 200-гривневой банкноты, по сравнению с банкнотой образца 2007 года, усовершенствовали.
 
В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет. Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введена в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.
 
Также улучшили рельефность элементов печати, в том числе, элемента для людей с недостатками зрения.

В НБУ подчеркнули: банкноты, старые и новые, будут находиться в обращении одновременно.

Тэги:  банкнота, 200 гривен, нбу, введет в обращение
 
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