25.02.2020 09:02

В кошельках харьковчан появится новая «Леся» (ВИДЕО)

В Украине с 25 февраля в обращение вводят новую двохсотгривневу купюру.



//bank.gov.ua

В Национальном банке Украины сообщили, что этими банкнотами замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые купьюры образца 2007 года.



На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка.



Обновленная банкнота выполнена в том же стиле, что и купюры номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Защиту новой 200-гривневой банкноты, по сравнению с банкнотой образца 2007 года, усовершенствовали.



В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет. Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введена в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.



Также улучшили рельефность элементов печати, в том числе, элемента для людей с недостатками зрения.

В НБУ подчеркнули: банкноты, старые и новые, будут находиться в обращении одновременно.