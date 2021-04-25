25.04.2021 11:14

Харьковская окружная станет автодорогой европейского образца, - глава Укравтодор

58 километров окружной дороги вокруг Харькова капитально отремонтируют до 2022 года. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он рассказал, что окружная вокруг Харькова была проложена еще в 1970-х годах. В то время это была одна из первых кольцевых автомобильных дорог в СССР.



Последний ремонт окружной Харькова состоялся не так давно - перед Евро-2012.. Тогда дорожники провели фрезерования покрытия и восстановили в 2-х слоях асфальтобетонное покрытие. Однако без усиления основания, дорога не выдержала нагрузки - фактически, даже не дотянув до окончания срока эксплуатации. Уже через 4-5 лет начала трескаться бетонное основание дороги. Аварийные работы в 2017 году ситуации не исправили - без капитального ремонта дорожное покрытие начало расползаться на глазах.





Александр Кубраков отметил, что особенно широкие и глубокие выбоины образовались после последней зимы: влажной, с сильными скачками температуры. Бешеный поток транзитного транспорта хлынул на улицы Харькова и город парализовали пробки.



"Работы по капитальному ремонту проведут на 58 километрах - выбрали те участки, которые являются наиболее разрушенными. Это около двух третей окружной дороги, общая протяженность которой составляет 82,7 км", - рассказал глава автодора.





К кольцевой входят отрезки 5 различных трасс М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка и 2 подъезды к аэропорту «Харьков» со стороны Довжанского и Киева. Географически участка ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети - перспектива будущих лет.



58 километров объездной дороги капитально обещают отремонтировать в течение 2021-2022 годов. Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн. За эти средства подрядчики превратят объездную на автодорогу европейского образца.