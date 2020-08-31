Главная Новости Дороги и транспорт Полиция организовала объезд улицы, которую перекрыли харьковчане, недовольные работой коксохима (ФОТО)
31.08.2020  12:34   

Полиция организовала объезд улицы, которую перекрыли харьковчане, недовольные работой коксохима (ФОТО)

Полиция обеспечивает правопорядок во время общественной акции протеста в Новобаварский районе Харькова


://hk.npu.gov.ua

В Харькове около 10:00 сегодня, 31 августа, началась акция протеста против работы коксового завода, сообщили Depo.Харкив  в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

За соблюдением безопасности и порядка следят 10 сотрудников Новобаварского отдела полиции. Два экипажа патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения, объезд транспорта осуществляется по улицам Украинской и Гостеприимной.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  протест, полиция, харьков, ограничение движения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Власть Протест с коровами в Циркунах: председатель общины рассказал, кому раздали земли 23.10 Криминал и происшествия Мужчина грозит сжечь себя перед налоговой инспекцией 02.09 Криминал и происшествия Под Харьковом протестовали против закрытия школ (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 