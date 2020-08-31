Полиция организовала объезд улицы, которую перекрыли харьковчане, недовольные работой коксохима (ФОТО)

Полиция обеспечивает правопорядок во время общественной акции протеста в Новобаварский районе Харькова
В Харькове около 10:00 сегодня, 31 августа, началась акция протеста против работы коксового завода, сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
За соблюдением безопасности и порядка следят 10 сотрудников Новобаварского отдела полиции. Два экипажа патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения, объезд транспорта осуществляется по улицам Украинской и Гостеприимной.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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