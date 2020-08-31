31.08.2020 12:34

Полиция организовала объезд улицы, которую перекрыли харьковчане, недовольные работой коксохима (ФОТО)

Полиция обеспечивает правопорядок во время общественной акции протеста в Новобаварский районе Харькова



://hk.npu.gov.ua

В Харькове около 10:00 сегодня, 31 августа, началась акция протеста против работы коксового завода, сообщили Depo.Харкив в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

За соблюдением безопасности и порядка следят 10 сотрудников Новобаварского отдела полиции. Два экипажа патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения, объезд транспорта осуществляется по улицам Украинской и Гостеприимной.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.