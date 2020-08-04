Turkish Airlines возобновила полеты из Харькова

После карантинного перерыва турецкая авиакомпания возобновила регулярные полеты Харьков - Стамбул.
Расписание авиарейсов составлено так, чтобы предложить пассажирам удобные стыковки с перелетами в курортные города Турции: Даламан, Анталию, Бодрум, Измир и Аланию.
Напомним, Турция принимает пассажиров из Украины без тестирования и обсервации. По возвращении домой украинским гражданам самоизоляция также не нужна.
Кроме рейсов Харьков - Стамбул от Turkish Airlines, из Международного аэропорта «Харьков» доступны чартерные перелеты в Анталию, Бодрум и Даламан, а также рейсы в другой аэропорт Стамбула - имени Сабихи Гекчен от другого перевозчика - Pegasus Airlines.
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