19.06.2020 16:51

У суботу на Великій Гончарівській забороняється рух транспорту

Рух транспорту буде заборонений з 9:30 до 21:00 20 червня 2020 року.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Семінарської до пров. Сімферопольського, буде заборонений з 9:30 до 21:00 20 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами на водопровідній магістралі.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Семінарською, Полтавський Шлях, Конєва та ін.

З 9:30 до 21:00 20 червня 2020 року автобуси №67е, 238е і 303е здійснюватимуть об'їзд закритої ділянки наступним чином: - вул. Полтавський Шлях - вул. Семінарська і далі за маршрутом.

Також на цей період буде заборонений рух тролейбусів по пр. Любові Малої і вул. Плановій, на ділянці від вул. Дудинської до вул. Семінарської, вул. Семінарській, на ділянці від вул. Планової до вул. Великої Гончарівської, вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Конєва, вул. Конєва, вул. Малиновського, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській, узвозу Соборному.

У зв'язку з цим, рух тролейбуса №11 буде організований наступним чином: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська - розворотне коло «Новий Побут».