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04.02.2020  15:53   

Харків'янам, які не перебувають в реєстрі пільговиків, потрібно звернутися в управління соцзахисту

Харків'янам, які не перебувають в реєстрі пільговиків, потрібно звернутися в управління соцзахисту


//city.kharkov.ua
Харків'янам, які мають право пільгового проїзду, але не перебувають у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, потрібно зареєструватися в реєстрі.
 
Як повідомили в Департаменті праці та соціальної політики, для цього потрібно звернутися в Управління праці та соціального захисту за місцем проживання. З собою необхідно мати паспорт, довідку про ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільгу.
 
Як зазначили в департаменті, в Державному реєстрі пільговиків точно є ветерани війни, але не всі пенсіонери і ветерани праці. Всього таких категорій більше 30.
 
За додатковою інформацією необхідно звертатися до районних управлінь праці та соціального захисту. З адресами і телефонами можна ознайомитися тут.
 
Нагадаємо, що в Харкові запроваджується єдиний квиток «E-ticket» на громадський електротранспорт. Електронний квиток замінить посвідчення пільговика, яким раніше користувалися для безкоштовного проїзду.
 
З коштів міського бюджету громадянам пільгових категорій оплачується 50 поїздок в метрополітені і 50 поїздок в трамваях і тролейбусах на місяць. Станом на 1 лютого в місті видали близько 370 тис. пільгових квитків «E-ticket».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  е-тикет, льготы, харьков
 
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