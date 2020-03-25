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25.03.2020  17:11   

Схід Opera приглашает харьковчан в Театр на диване

Сегодня в 18:30 состоится первая трансляция полномасштабной постановки театра


//hatob.com.ua

На время карантина оперный театр перешел в онлайн-режим. В Схід Opera стартовал социальный проект #театрнадивані.

«Дорогой зритель, некоторое время мы не сможем с тобой видеться и это нас очень огорчает. И все же мы хотим присутствовать в твоих будням и хотим добавить в них яркости, поэтому следуя мировым тенденциям, на время карантина «Схід Opera» переходит из оффлайна в онлайн!  Теперь ты сможешь смотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки, буквально не вставая с дивана», – говорится в обращении театра.

Так, 25 марта в 18:30 состоится трансляция оперы Дж. Верди "Травиата".

Посмотреть спектакль можно на YouTube-канале театра по ссылке.

Источник:   Схід Opera
 Тэги:  травиата, схід оpera, харьков, карантин, театр на диване, коронавирус
 
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