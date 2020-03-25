Схід Opera приглашает харьковчан в Театр на диване

Сегодня в 18:30 состоится первая трансляция полномасштабной постановки театра
На время карантина оперный театр перешел в онлайн-режим. В Схід Opera стартовал социальный проект #театрнадивані.
«Дорогой зритель, некоторое время мы не сможем с тобой видеться и это нас очень огорчает. И все же мы хотим присутствовать в твоих будням и хотим добавить в них яркости, поэтому следуя мировым тенденциям, на время карантина «Схід Opera» переходит из оффлайна в онлайн! Теперь ты сможешь смотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки, буквально не вставая с дивана», – говорится в обращении театра.
Так, 25 марта в 18:30 состоится трансляция оперы Дж. Верди "Травиата".
Посмотреть спектакль можно на YouTube-канале театра по ссылке.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
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25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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