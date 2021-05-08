На Харьковщине столкнулись внедорожник и легковушка. Водителя одного из авто вырезали из салона спасатели (ФОТО)

Автомобили Daewoo Sens" и "Mitsubishi Pajero" столкнулись 7 мая в с. Печенеги Чугуевского района на ул. Харьковской.
Об этом сообщили в ГСЧС. По словам спасателей, в результате ДТП водитель "Daewoo Sens" был зажат бв салоне авто и нуждался в помощи.
Нам место происшествия выехали спасатели на аварийно-спасательном автомобиле САРМ из города Чугуев. С помощью пневмоножниц и специальных домкратов они деблокировали водителя из разбитого автомобиля.
Отмечается, что в салоне этого автомобиля находился 8 летний мальчик. Он покинул салон автомобиля самостоятельно. Водитель и ребенок были переданы медикам. Обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 15 апреля на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области произошло лобовое столкновение ВАЗ-2106 и Renault Logan. В результате столкновения погиб 19-летний водитель автомобиля ВАЗ.
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