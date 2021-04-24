Успел разложить 80 "закладок". Наркокурьера взяли под стражу, но могут выпустить под залог

22 апреля 2021 года следственный судья Червонозаводского районного суда Харькова вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 113 500 грн мужчине, который подозревается в хранении наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По словам руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда, досудебным расследованием установлено, что 33-летний, ранее неоднократно судимый харьковчанин делал закладки с наркотическими и психотропными веществами в разных районах города Харькова.. Всего он успел разложить 80 таких «закладок», которые в дальнейшем были изъяты правоохранителями.
Злоумышленник был задержан 20 апреля 2021 года в порядке ст. 208 УПК Украины и в тот же день ему сообщено о подозрении.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали 29-летнего мужчину, который по месту жительства употреблял наркотические средства, предоставлял квартиру для употребления наркотиков другим лицам, а также сотрудничал с Интернет-магазином, который распространяет наркотические средства через почтовые отправления и закладки.
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Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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