24.04.2021 14:14

Успел разложить 80 "закладок". Наркокурьера взяли под стражу, но могут выпустить под залог

22 апреля 2021 года следственный судья Червонозаводского районного суда Харькова вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 113 500 грн мужчине, который подозревается в хранении наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам руководителя окружной прокуратуры Игоря Белодеда, досудебным расследованием установлено, что 33-летний, ранее неоднократно судимый харьковчанин делал закладки с наркотическими и психотропными веществами в разных районах города Харькова.. Всего он успел разложить 80 таких «закладок», которые в дальнейшем были изъяты правоохранителями.

Злоумышленник был задержан 20 апреля 2021 года в порядке ст. 208 УПК Украины и в тот же день ему сообщено о подозрении.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали 29-летнего мужчину, который по месту жительства употреблял наркотические средства, предоставлял квартиру для употребления наркотиков другим лицам, а также сотрудничал с Интернет-магазином, который распространяет наркотические средства через почтовые отправления и закладки.