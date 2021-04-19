19.04.2021 13:00

Россиянин пытался вывезти из Украины старинную икону в пункте пропуска "Гоптовка"

Слобожанские таможенники предотвратили вывоз старинной иконы на территорию Российской Федерации.

Во время таможенного досмотра легкового автомобиля в пункте пропуска «Гоптовка», который двигался с Украины в направлении Российской Федерации, сотрудники таможни обнаружили в чемодане водителя, гражданина РФ, икону с признаками старины .

Предмет религиозного назначения с изображением Лика женщины с ребенком, нарисован на доске из дерева размером: ширина-285мм, длина-360мм, толщина-20мм.

По словам таможенников, на вывоз за пределы таможенной территории Украины вышеупомянутого предмета религиозного назначения (иконы) требуется разрешение Министерства культуры Украины.

Согласно Таможенного кодекса Украины, товары, на которые государственными органами выдаются документы, подлежащих письменному декларированию в порядке, установленном для граждан, с уплатой в случаях, определенных законами Украины, вывозной пошлины и с представлением соответствующих документов, выданных государственными органами.

Таким образом, гражданин России не заявил по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 ТКУ. В отношении гражданина составлен протокол, икону изъято для проведения дальнейшей экспертизы.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Юнаковка" во время проведения таможенного контроля грузового автомобиля в чемодане пассажира грузовика обнаружили Икону Божьей Матери с младенцем.