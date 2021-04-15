15.04.2021 12:19

Напуганный бобер пришел за помощью к спасателям (ВИДЕО)

13 апреля спасатели пожарно-спасательного поста из поселка Белый Колодец Волчанского района заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели недоумевают, как животное добралось до них. По их словам, ближайший водоем находится в 2 километрах. Бойцы ГСЧС поймали бедолагу, отвезли к местному ставка и отпустили на свободу.

Ранее мы писали, что харьковские пожарные спасли маленького зайчонка, который попал в эпицентр пожара.