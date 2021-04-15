Напуганный бобер пришел за помощью к спасателям (ВИДЕО)

13 апреля спасатели пожарно-спасательного поста из поселка Белый Колодец Волчанского района заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели недоумевают, как животное добралось до них. По их словам, ближайший водоем находится в 2 километрах. Бойцы ГСЧС поймали бедолагу, отвезли к местному ставка и отпустили на свободу.
Ранее мы писали, что харьковские пожарные спасли маленького зайчонка, который попал в эпицентр пожара.
Комментариев: 0
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
влажность:
давление:
ветер: