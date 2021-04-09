Главная Новости Криминал и происшествия "Паленка" под видом антисептика. 3 тонны суррогата изъяли правоохранители в подпольном цеху
09.04.2021  13:36   

"Паленка" под видом антисептика. 3 тонны суррогата изъяли правоохранители в подпольном цеху

Завершено досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и сбывали алкогольные напитки на территории города и области в больших объемах.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что для подпольного производства алкоголя организатор приспособил помещение, приобрел, установил и наладил работу оборудования, а именно: насосов, емкостей, воронок, шлангов, которое подключил к сетям электро- и водоснабжения.

Злоумышленники, не имея специальных знаний и полного производственного цикла,  наладили производство алкогольных напитков по собственному рецепту: водку - путем разведения спирта с водой до приблизительной концентрации спирта 40%, и коньяк - аналогичным образом с добавлением концентрированных ароматизаторов и красителей с запахом и вкусом коньяка. Изготовленную смесь разливали в пластиковые бутылки и упаковки «Тетрапак».



Так, при проведении обысков из незаконного оборота изъято более 300 бутылок и упаковок суррогатных водки и коньяка общим объемом почти 3 тонны.

С целью беспрепятственной транспортировки алкогольных напитков, организатор нанимал водителей, которым говорил, что в емкостях «дезинфицирующие средства».

Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление ГФС в Харьковской области и Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  суррогат, прокуратура, спирт
 
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