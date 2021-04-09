"Паленка" под видом антисептика. 3 тонны суррогата изъяли правоохранители в подпольном цеху

Завершено досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и сбывали алкогольные напитки на территории города и области в больших объемах.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что для подпольного производства алкоголя организатор приспособил помещение, приобрел, установил и наладил работу оборудования, а именно: насосов, емкостей, воронок, шлангов, которое подключил к сетям электро- и водоснабжения.
Злоумышленники, не имея специальных знаний и полного производственного цикла, наладили производство алкогольных напитков по собственному рецепту: водку - путем разведения спирта с водой до приблизительной концентрации спирта 40%, и коньяк - аналогичным образом с добавлением концентрированных ароматизаторов и красителей с запахом и вкусом коньяка. Изготовленную смесь разливали в пластиковые бутылки и упаковки «Тетрапак».
Так, при проведении обысков из незаконного оборота изъято более 300 бутылок и упаковок суррогатных водки и коньяка общим объемом почти 3 тонны.
С целью беспрепятственной транспортировки алкогольных напитков, организатор нанимал водителей, которым говорил, что в емкостях «дезинфицирующие средства».
Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление ГФС в Харьковской области и Управления СБ Украины в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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