09.04.2021 13:36

"Паленка" под видом антисептика. 3 тонны суррогата изъяли правоохранители в подпольном цеху

Завершено досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и сбывали алкогольные напитки на территории города и области в больших объемах.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что для подпольного производства алкоголя организатор приспособил помещение, приобрел, установил и наладил работу оборудования, а именно: насосов, емкостей, воронок, шлангов, которое подключил к сетям электро- и водоснабжения.

Злоумышленники, не имея специальных знаний и полного производственного цикла, наладили производство алкогольных напитков по собственному рецепту: водку - путем разведения спирта с водой до приблизительной концентрации спирта 40%, и коньяк - аналогичным образом с добавлением концентрированных ароматизаторов и красителей с запахом и вкусом коньяка. Изготовленную смесь разливали в пластиковые бутылки и упаковки «Тетрапак».





Так, при проведении обысков из незаконного оборота изъято более 300 бутылок и упаковок суррогатных водки и коньяка общим объемом почти 3 тонны.



С целью беспрепятственной транспортировки алкогольных напитков, организатор нанимал водителей, которым говорил, что в емкостях «дезинфицирующие средства».



Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление ГФС в Харьковской области и Управления СБ Украины в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.