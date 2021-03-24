24.03.2021 12:37

СБУ нашла тайник с оружием задержанного боевика ЛНР (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.

Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации «ЛНР», которого контрразведка СБУ задержала накануне.



Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова.

С помощью спецсредств под землей обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.



Из тайника изъято:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 противопехотные мины МОН-50;

30 гранат Ф-1 и РГД-5,

20 запалов к ручным гранатам;

почти 6 кг пластической взрывчатки;

6 электродетонаторов;

2 зажигательные трубки;

десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

электропровод и элементы питания;

более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.





По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.





В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления.



Операция проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.