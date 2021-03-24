СБУ нашла тайник с оружием задержанного боевика ЛНР (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.
Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации «ЛНР», которого контрразведка СБУ задержала накануне.
Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова.
С помощью спецсредств под землей обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.
Из тайника изъято:
10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
2 противопехотные мины МОН-50;
30 гранат Ф-1 и РГД-5,
20 запалов к ручным гранатам;
почти 6 кг пластической взрывчатки;
6 электродетонаторов;
2 зажигательные трубки;
десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
электропровод и элементы питания;
более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.
По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления.
Операция проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
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