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24.03.2021  12:37   

СБУ нашла тайник с оружием задержанного боевика ЛНР (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области схрон с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1, производства РФ.

Это стало результатом следственных действий в отношении боевика террористической организации «ЛНР», которого контрразведка СБУ задержала накануне.

Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий обнаружили у боевика заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова.

С помощью спецсредств под землей обнаружен тайник с плотно упакованными военными средствами поражения российского производства.

Из тайника изъято:
10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
2 противопехотные мины МОН-50;
30 гранат Ф-1 и РГД-5,
20 запалов к ручным гранатам;
почти 6 кг пластической взрывчатки;
6 электродетонаторов;
2 зажигательные трубки;
десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
электропровод и элементы питания;
более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.



По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к организации преступления.

Операция проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  оружие, сбу, таник, харьков, лнр
 
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