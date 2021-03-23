23.03.2021 10:42

Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» (+ оперативное видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине боевика террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Установлено, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса» он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО / ООС.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные оборот наркотиков. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной разведывательной или подрывной деятельности боевика.

Операция по разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.