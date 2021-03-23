Главная Новости Криминал и происшествия Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» (+ оперативное видео)
23.03.2021  10:42   

Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» (+ оперативное видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали на Харьковщине боевика террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Установлено, что гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Донбасса. В составе незаконного вооруженного формирования так называемого «народного ополчения Донбасса» он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО / ООС.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные оборот наркотиков. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщение гражданину Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной разведывательной или подрывной деятельности боевика.

Операция по разоблачению и пресечению противоправной деятельности проводилась под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, еонтрразведка, боевик
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия Сотрудник СБУ похитил харьковчанина и под пытками вымагал почти 3 миллиона гривен 05.03 Криминал и происшествия Чиновники Укрзализниці торговали запчастями, снятыми с локомотивов 03.03 Криминал и происшествия СБУ разоблачила коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 