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11.03.2021  09:22   

Лобовое ДТП на Академика Павлова: вырезанный из автомобиля водитель умер в скорой

Пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля деблокировали спасатели.

11 марта 5:30 спасателям поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на перекрестке улицы Академика Павлова и Конюшенного переулка.

Авария произошла с участием двух автомобилей ВАЗ-2111 и Subaru Legacy.

В результате ДТП спасатели деблокировали водителя из автомобиля "ВАЗ-2111", 1980 года рождения. Он был передан медикам и умер в карете СМП.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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