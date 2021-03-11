Лобовое ДТП на Академика Павлова: вырезанный из автомобиля водитель умер в скорой

Пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля деблокировали спасатели.
11 марта 5:30 спасателям поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на перекрестке улицы Академика Павлова и Конюшенного переулка.
Авария произошла с участием двух автомобилей ВАЗ-2111 и Subaru Legacy.
В результате ДТП спасатели деблокировали водителя из автомобиля "ВАЗ-2111", 1980 года рождения. Он был передан медикам и умер в карете СМП.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
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