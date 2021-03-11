ДТП: на месте массового столкновения – новая авария (ФОТО)

ДТП произошло на улице Академика Павлова.
Утром 11 марта на улице Академика Павлова произошло лдобовок столкновение двух легковушек.
Очевидцы отмечают, что авария произошла на том же месте, где вчера было массовое ДТП из 6 авто.
«Информации о пострадавших нет, но судя по опыту, если стоит скорая никуда не едет, то есть жертвы...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Официальная информация уточняется.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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