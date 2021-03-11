11.03.2021 08:19

ДТП: на месте массового столкновения – новая авария (ФОТО)

ДТП произошло на улице Академика Павлова.

Утром 11 марта на улице Академика Павлова произошло лдобовок столкновение двух легковушек.



Очевидцы отмечают, что авария произошла на том же месте, где вчера было массовое ДТП из 6 авто.

«Информации о пострадавших нет, но судя по опыту, если стоит скорая никуда не едет, то есть жертвы...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Официальная информация уточняется.