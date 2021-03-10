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10.03.2021  18:18   

Массовое ДТП: восемь разбитых авто возле Французского бульвара (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информируют Телеграмм-каналы, на Академика Павлова - массовое ДТП.

В аварию попали пять авто возле Французского бульвара, подробностей пока нет но пробка намечается приличная.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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