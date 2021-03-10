Массовое ДТП: восемь разбитых авто возле Французского бульвара (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют Телеграмм-каналы, на Академика Павлова - массовое ДТП.
В аварию попали пять авто возле Французского бульвара, подробностей пока нет но пробка намечается приличная.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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