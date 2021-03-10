10.03.2021 12:25

Правоохранители задержали вора, который 5 лет скрывался от правосудия

35-летний злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.





В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника. Тот скрывался в селе Николаевка Лозовской городской территориальной общины.



10 марта работники Лозовского районного отдела полиции с участием полка полиции особого назначения задержали 35-летнего мужчину.



В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что 23 февраля харьковские полицейские задержали особо опасного рецидивиста, который более трех лет находился в розыске. Мужчина вместе с тремя другими участниками группы в период с июля 2016 по январь 2017 года похищали граждан, требуя большие суммы денежных средств за несуществующие долги. Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью