Правоохранители задержали вора, который 5 лет скрывался от правосудия

35-летний злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника. Тот скрывался в селе Николаевка Лозовской городской территориальной общины.
10 марта работники Лозовского районного отдела полиции с участием полка полиции особого назначения задержали 35-летнего мужчину.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Ранее сообщалось, что 23 февраля харьковские полицейские задержали особо опасного рецидивиста, который более трех лет находился в розыске. Мужчина вместе с тремя другими участниками группы в период с июля 2016 по январь 2017 года похищали граждан, требуя большие суммы денежных средств за несуществующие долги. Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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