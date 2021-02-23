23.02.2021 15:08

Харьковские полицейские задержали особо опасного рецидивиста, который более трех лет находился в розыске

С августа 2017 года 54-летний ранее неоднократно судимый за совершение корыстных и насильственных преступлений мужчина скрывался от полиции за уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения на территории одного из населенных пунктов Полтавской области 23 февраля установили место нахождения и задержали злоумышленника.



"В ходе расследования установлено, что мужчина вместе с тремя другими участниками группы в период с июля 2016 по январь 2017 года похищали граждан, требуя большие суммы денежных средств за несуществующие долги. Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью", - рассказали в ведомстве.



Отмечается, что информацию о первой богатой цели злоумышленник получил от своего подельника, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы. Женщина, якобы, задолжала их знакомому 400 000 долларов США, которые тот одолжил ей для ведения бизнеса.



Для сбора дополнительной информации о финансовом состоянии жертвы, ее распорядка дня и привычек, один из участников преступной группы представился бизнесменом из Донбасса, втерся в доверие к женщине и пообещал выделить деньги на развитие дела.



Собрав необходимую информацию, в июле 2016 года злоумышленники насильно поместили женщину в багажник автомобиля, избили, связали скотчем и вывезли в заранее приготовленное место. Преступники получили от потерпевшей 10 000 долларов США и обещание передать в этот же день остаток средств.



По аналогичной схеме злоумышленниками был установлен контакт и доверительные отношения еще с одной жертвой. В декабря 2016 года после выхода из кафе потерпевшего силой посадили в автомобиль, связали и отвезли в один из гаражей в Харькове. Участники преступной группы в течение двух часов избивали мужчину и пытали. Когда пострадавший потерял сознание, злоумышленники вывезли его в лесополосу, где от полученных травм он скончался.



Кроме этого, при схожих обстоятельствах в январе 2017 года был похищен еще один пострадавший, от которого планировали получить 65 000 долларов США, осуществляя психологическое воздействие и угрожая физической расправой над его родными. В этот же день на блок-посту «Песочин» преступные действия 54-летнего злоумышленника и его сообщников были прекращены работниками полиции.



В дальнейшем правонарушитель начал скрываться от органов досудебного расследования и в августе 2017 был объявлен в розыск.



В настоящее время разыскиваемые задержаны в установленном законом порядке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.