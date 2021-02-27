Более 4000 литров суррогатного алкоголя изьято у жителя Балаклеи

Лозовской местной прокуратурой Харьковской области совместно с отделом № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области обнаружено и изъято более 4000 литров спиртосодержащей жидкости у жителя Балаклея Изюмского района Харьковской области.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: интуиция поможет произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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