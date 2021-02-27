27.02.2021 13:55

Более 4000 литров суррогатного алкоголя изьято у жителя Балаклеи

Лозовской местной прокуратурой Харьковской области совместно с отделом № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области обнаружено и изъято более 4000 литров спиртосодержащей жидкости у жителя Балаклея Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины обнаружено подпольное производство суррогатного алкоголя.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, полного или других подакцизных товаров).

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 204 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.