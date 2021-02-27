Главная Новости Криминал и происшествия Более 4000 литров суррогатного алкоголя изьято у жителя Балаклеи
27.02.2021  13:55   

Более 4000 литров суррогатного алкоголя изьято у жителя Балаклеи

Лозовской местной прокуратурой Харьковской области совместно с отделом № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области обнаружено и изъято более 4000 литров спиртосодержащей жидкости у жителя Балаклея Изюмского района Харьковской области.

 
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
 
Установлено, что в ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины обнаружено подпольное производство суррогатного алкоголя.
 
 
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, полного или других подакцизных товаров).
 
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары.
 
 
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 204 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  алкоголь, суррогат, прокуратура
 
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