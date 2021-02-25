Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: полиция открыла уголовное дело (ФОТО)
25.02.2021  13:10   

Смертельное ДТП под Харьковом: полиция открыла уголовное дело (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-21099» и рейсового автобуса сообщением «Харьков-Богодухов» произошло 25 февраля около 8:00 на автодороге «Харьков-Ахтырка» в селе Крисиное Богодуховского района.

По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

На момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.



71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21099» получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.



На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП: машина скрылась с места аварии (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия Полицейский, едва не убивший свою коллегу, предстанет перед судом (ФОТО, ВИДЕО) 25.02 Криминал и происшествия В ДТП с маршруткой под Богодуховом погибло 2 человека. Тела "вырезали" спасатели (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 