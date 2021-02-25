25.02.2021 13:10

Смертельное ДТП под Харьковом: полиция открыла уголовное дело (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которого погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-21099» и рейсового автобуса сообщением «Харьков-Богодухов» произошло 25 февраля около 8:00 на автодороге «Харьков-Ахтырка» в селе Крисиное Богодуховского района.

По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.



На момент аварии в автобусе под управлением 42-летнего жителя Богодуховского района находилось 15 пассажиров, которые не пострадали.





71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21099» получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.





На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.