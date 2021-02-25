В ДТП с маршруткой под Богодуховом погибло 2 человека. Тела "вырезали" спасатели (ФОТО)

25 февраля в 8:21 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 49-м километре трассы «Харьков-Сумы» в с. Крысино Богодуховского района Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе областного ГСЧС.
Пострадали три пассажира: подробности ДТП с маршруткой (ФОТО)
Авария произошла с участием легкового автомобиля ВАЗ 2109 и пассажирского автобуса "Эталон" маршрута "Богодухов-Харьков". По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли: водитель, мужчина 1949 г.р. и пассажирка, женщина 1950 г.р. Водитель другого транспортного средства и 10 пассажиров автобуса не пострадали.
К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено подразделение ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованного легковушки и извлекали тела погибших.
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