Пострадали три пассажира: подробности ДТП с маршруткой (ФОТО)

Двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.
Информация о ДТП на улице Олимпийской поступила в полицию утром 8 февраля.
Там столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 36-летнего водителя и пассажирский автобус БАЗ под управлением 63-летнего водителя.
В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.
На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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