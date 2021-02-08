08.02.2021 10:16

Пострадали три пассажира: подробности ДТП с маршруткой (ФОТО)

Двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.

Информация о ДТП на улице Олимпийской поступила в полицию утром 8 февраля.



Там столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 36-летнего водителя и пассажирский автобус БАЗ под управлением 63-летнего водителя.



В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.

На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.