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08.02.2021  10:16   

Пострадали три пассажира: подробности ДТП с маршруткой (ФОТО)

Двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.

Информация о ДТП на улице Олимпийской поступила в полицию утром 8 февраля.

Там столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 36-летнего водителя и пассажирский автобус БАЗ под управлением 63-летнего водителя.

В результате аварии травмы получили три пассажира общественного транспорта. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.

На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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