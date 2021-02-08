08.02.2021 08:42

На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на перекрестке проспекта Ландау и улицы Олимпийской.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, сегодня утром КамАз въехал в маршрутку.



О состоянии пассажиров информации пока нет.

На месте ДТП образовалась пробка.

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