Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)
08.02.2021  08:42   

На Новых Домах маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на перекрестке проспекта Ландау и улицы Олимпийской.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, сегодня утром КамАз въехал в маршрутку.

О состоянии пассажиров информации пока нет.

На месте ДТП образовалась пробка.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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