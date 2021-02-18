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18.02.2021  10:16   

Видео, как разгромили магазин на площади Свободы, появилось в Сети

На кадрах видно, что в погроме участвовало трое неизвестных в масках.

В центре разнесли элитный магазин (ВИДЕО, ФОТО)

Двое молотками разбивали витрины, третий бросал камни.

 

Тэги:  разгромили, symbol, разбили
 
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