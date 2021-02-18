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18.02.2021  09:46   

В центре разнесли элитный магазин (ВИДЕО, ФОТО)

Видео и фото повреждений повились в местных пабликах утром 18 февраля.

В магазине Symbol на площади Свободы разбили витрины.

На кадрах видно, что разбита входная дверь и большинство из окон-витрин. В каждом окне – по отверстию.

Официальная информация уточняется.

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Тэги:  symbol, разбили
 
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