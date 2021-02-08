Главная Новости Криминал и происшествия Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников (ВИДЕО)
08.02.2021  15:00   

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников (ВИДЕО)

Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников. Правонарушителям грозит до 12 лет заключения.

 
Установлено, что более 30 человек были участниками преступной схемы. Фигуранты создали две финансовые компании, предоставляющие кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.
 
По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.
 
Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. В результате изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи.
 
Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
 
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
 

Источник:   Киберполиция
 Тэги:  киберполиция, шантаж, коллекторы, должники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.12 Криминал и происшествия Осторожно, мошенники! Харьковские правоохранители обратились к харьковчанам 02.12 Криминал и происшествия ФОТО, ВИДЕО: В Харькове накрыли банду "закладчиков", оборот продаж которых составлял до 10 кг наркотиков (ГУНП) 30.11 Криминал и происшествия ФОТО: Утром деньги - вечером стики. Харьковские киберкопы поймали горе-мошенников (МВД)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 