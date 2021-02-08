08.02.2021 15:00

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников (ВИДЕО)

Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников. Правонарушителям грозит до 12 лет заключения.

Установлено, что более 30 человек были участниками преступной схемы. Фигуранты создали две финансовые компании, предоставляющие кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и совершить физическую расправу.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.

Правоохранители провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. В результате изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи.

Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.