31.01.2021 15:55

Кровавое ДТП возле Дворца спорта: на водителя завели уголовное дело

Следователи открыли уголовное производство по факту гибели пешехода.

Наезд произошел 31 января около 6:20 на проспекте Петра Григоренко.



По адресу выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа следственного управления областного главка полиции. Полицейские установили, что автомобиль «Ford Edge» под управлением 33-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 57-летнего пешехода. От полученных повреждений мужчина погиб.



Сразу после аварии водитель покинул место происшествия. Автомобиль злоумышленника нашли работники полиции недалеко во дворах. На транспортном средстве были обнаружены характерные для ДТП следы и механические повреждения.

Кровавое ДТП возле Дворца спорта: копы гнались за пьяным водителем, пешеход переходил дорогу в неположенном месте (ВИДЕО, ФОТО)



Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Также следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.