Кровавое ДТП возле Дворца спорта: копы гнались за пьяным водителем, пешеход переходил дорогу в неположенном месте (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 31 января на проспекте Петра Григоренко (Маршала Жукова).
Там был сбит насмерть пешеход. По всей видимости, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Водитель с места ДТП скрылся.
По информации харьковских Telegram-каналов, машину, сбившую пешехода, преследовали патрульные за нетрезвое вождение. Парень водитель и девушка-пассажир после отдыха в заведении были остановлены полицией с подозрением на алкоголь, однако вместо теста на алкоголь водитель решил устроить погоню с копами, в результате чего сбил человека насмерть. Машину нашли во дворах рядом, стояла на тротуаре, оставив после себя поломанные ограждения и выхлопную систему.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты.
По данным синоптиков, 1 февраля ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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