Главная Новости Криминал и происшествия Кровавое ДТП возле Дворца спорта: копы гнались за пьяным водителем, пешеход переходил дорогу в неположенном месте (ВИДЕО, ФОТО)
31.01.2021  13:46   

Кровавое ДТП возле Дворца спорта: копы гнались за пьяным водителем, пешеход переходил дорогу в неположенном месте (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 31 января на проспекте Петра Григоренко (Маршала Жукова).

Там был сбит насмерть пешеход. По всей видимости, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Водитель с места ДТП скрылся.

По информации харьковских Telegram-каналов, машину, сбившую пешехода, преследовали патрульные за нетрезвое вождение. Парень водитель и девушка-пассажир после отдыха в заведении были остановлены полицией с подозрением на алкоголь, однако вместо теста на алкоголь водитель решил устроить погоню с копами, в результате чего сбил человека насмерть. Машину нашли во дворах рядом, стояла на тротуаре, оставив после себя поломанные ограждения и выхлопную систему.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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