Колесо грузовика отвалилось на полном ходу и влетело в парковку торгово-офисного центра (ФОТО)

О происшествии телеграфирует харьковский телеграм-канал ХС | Харьков.
Как сообщили очевидцы, во время движения по Московскому проспекту у автомобиля MAN на ходу отлетело два задних колес. Одно осталось на проезжей части, а другое укатилось на парковку торгово-офисного центра Sun City.
От него пострадали два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и Renault Duster. По счастливой случайности колесо на своем пути не встретило людей.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что 14 января что в Старом Мерчике девушка-водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением на трассе и влетела под прицеп грузового автомобиля. Удар был такой силы, что у последнего авто оторвало колесо.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
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