Главная Новости Криминал и происшествия Колесо грузовика отвалилось на полном ходу и влетело в парковку торгово-офисного центра (ФОТО)
28.01.2021  13:55   

Колесо грузовика отвалилось на полном ходу и влетело в парковку торгово-офисного центра (ФОТО)

О происшествии телеграфирует харьковский телеграм-канал ХС | Харьков.

Как сообщили очевидцы, во время движения по Московскому проспекту у автомобиля MAN на ходу отлетело два задних колес. Одно осталось на проезжей части, а другое укатилось на парковку торгово-офисного центра Sun City. 

От него пострадали два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и Renault Duster. По счастливой случайности колесо на своем пути не встретило людей.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 14 января что в Старом Мерчике девушка-водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением на трассе и влетела под прицеп грузового автомобиля. Удар был такой силы, что у последнего авто оторвало колесо.

Тэги:  дтп, харьков
 
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