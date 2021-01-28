28.01.2021 13:55

Колесо грузовика отвалилось на полном ходу и влетело в парковку торгово-офисного центра (ФОТО)

О происшествии телеграфирует харьковский телеграм-канал ХС | Харьков.

Как сообщили очевидцы, во время движения по Московскому проспекту у автомобиля MAN на ходу отлетело два задних колес. Одно осталось на проезжей части, а другое укатилось на парковку торгово-офисного центра Sun City.

От него пострадали два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и Renault Duster. По счастливой случайности колесо на своем пути не встретило людей.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 14 января что в Старом Мерчике девушка-водитель автомобиля Daewoo Lanos не справилась с управлением на трассе и влетела под прицеп грузового автомобиля. Удар был такой силы, что у последнего авто оторвало колесо.