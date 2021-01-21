21.01.2021 10:59

Харьковские патрульные задержали вора, который украл аккумулятор из авто

Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний житель Харьковской области.

20 января работники патрульной полиции на улице Матросова увидели мужчину, который подозрительно себя вел. При осмотре у 36-летнего гражданина правоохранители обнаружили сумку с автомобильным аккумулятором.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Они выяснили, что мужчина похитил аккумулятор с автомобиля «Renault» 60-летнего жителя района.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.