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21.01.2021  10:59   

Харьковские патрульные задержали вора, который украл аккумулятор из авто

Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний житель Харьковской области.

 
20 января работники патрульной полиции на улице Матросова увидели мужчину, который подозрительно себя вел. При осмотре у 36-летнего гражданина правоохранители обнаружили сумку с автомобильным аккумулятором.
 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Они выяснили, что мужчина похитил аккумулятор с автомобиля «Renault» 60-летнего жителя района.
 
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, кража, харьков
 
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