12.01.2021 12:49

Похищение коллекционера в Харькове. Злоумышленнику предъявили подозрение

Злоумышленником оказался 36-летний житель города Днепра.

В отделе коммуникаций ГУНП сообщили, что 15 октября 2020 года к правоохранителям обратился 67-летний мужчина. Он сообщил что у одного из домов по проспекту Победы неизвестные в штатском, представившись сотрудниками полиции посадили его в автомобиль и под предлогом поверхностного осмотра вывезли в поселок Флоринка, где его и высадили.

После того как неизвестные уехали мужчина обнаружил отсутствие ключей от своей квартиры. Вернувшись домой он обнаружил пропажу коллекционных монет, ювелирных изделий и другого антиквариата.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников. Им оказался 36-летний житель Днепра, которому 8 января предъявили подозрение в совершении преступления.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого у него нашли вещество зеленого цвета растительного происхождения, а также белое кристаллическое вещество.

По всем этим фактам открыты два криминальных дела по ч.2 ст. 146 и ч.2 ст. 309. Максимальный суммарный срок по этим статьям предусматривает до 9 лет лишения свободы.