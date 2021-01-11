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11.01.2021  13:56   

Полицейский сбил пешехода, бросил машину и сбежал

22-летний водитель легковушки задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

8 января в полицию поступило сообщение о том, что около 4:40 на автодороге в городе Богодухов неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

В результате ДТП 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что к совершению ДТП причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. Установлено, что на момент аварии полицейский находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия. Управляя автомобилем «ВАЗ-2113», который принадлежит его отцу, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу, после чего скрылся.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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