11.01.2021 13:56

Полицейский сбил пешехода, бросил машину и сбежал

22-летний водитель легковушки задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

8 января в полицию поступило сообщение о том, что около 4:40 на автодороге в городе Богодухов неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

В результате ДТП 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



В ходе проведения досудебного расследования установлено, что к совершению ДТП причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области. Установлено, что на момент аварии полицейский находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия. Управляя автомобилем «ВАЗ-2113», который принадлежит его отцу, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу, после чего скрылся.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.